Der LASK verkündet seinen ersten Neuzugang im Rahmen des laufenden Transfer-Sommers!

Wie die Linzer am Donnerstag bekanntgeben, schließt sich Kasper Jörgensen den Athletikern mit sofortiger Wirkung an.

Der 25-jährige Abwehrspieler verlässt den dänischen Erstligisten Aalborg BK und unterschreibt in der Stahlstadt einen Vertrag bis Sommer 2028.

Variabel einsetzbar

Der ehemalige U-21-Nationalspieler Dänemarks kam in der abgelaufenen Superligaen-Saison auf vier Tore und zwei Assists in 30 Spielen. Jörgensen ist in der Abwehr variabel einsetzbar, zumeist jedoch als Rechtsverteidiger.

"Mit Kasper Jörgensen konnten wir einen absoluten Mentalitätsspieler für uns gewinnen, der eine sehr gute Physis mitbringt. Er ist taktisch top ausgebildet und gibt uns im Abwehrverbund mehrere Möglichkeiten", gibt sich Sportdirektor Dino Buric überzeugt.

"Darüber hinaus verfügt er über richtig gute Abschlussqualitäten und ist auch bei ruhenden Bällen gefährlich. Wir sind sehr froh, dass sich Kasper für den LASK entschieden hat."