Mit einem 3:1-Heimsieg über den WAC hat sich der LASK in eine ausgezeichnete Ausgangsposition für die Meistergruppe gebracht.

Den Linzern fehlt nach der Punkteteilung gerade einmal ein Punkt auf Leader SK Sturm Graz, mit dem Sternchen haben sie zudem den Vorteil, bei Punktgleichheit vorgereiht zu werden.

Kühbauer: "Müssen uns von einer noch besseren Seite präsentieren"

Auf die Frage, ob der LASK zu den Favoriten auf den Meistertitel zählt, entgegnet Trainer Didi Kühbauer: "Im Oberen Playoff müssen wir uns von einer noch besseren Seite präsentieren. Ich glaube, dass die Luft jetzt noch dünner wird."

Gegen den WAC war man nach einer starken Anfangsphase mit Fortdauer der ersten Halbzeit "nicht mehr so scharf, wie man sein muss", so der 54-Jährige. In der Meistergruppe müsse man "definitiv besser spielen".

Die konkreten Ziele für die Meistergruppe wird das Team in der kommenden Woche definieren. Eines ist aber klar: "Wir wollen sehr guten Fußball zeigen und ich glaube, dann werden wir noch das ein oder andere Spiel gewinnen", meint LASK-Keeper Lukas Jungwirth im "Sky"-Interview.

Meister-Ambitionen? "Natürlich strebt jedes Team danach"

Die Vorfreude auf die "heiße Phase" in der Meisterschaft ist auch bei Samuel Adeniran groß. Der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0 hat bereits nach dem gewonnenen Linzer Derby Meister-Ambitionen angemeldet.

"Wir nähern uns dem Ende der Saison und natürlich wird ein Meister gekürt werden. Aber im Moment denke ich nur an das nächste Spiel, damit wir weiter gewinnen können. Am Ende der Saison werden wir sehen. Aber natürlich strebt jedes Team danach", so der US-Amerikaner nach dem Sieg über den WAC gegenüber "Sky".

Mit dem heutigen Gegner der Linzer verpasste Kühbauer in der Vorsaison das Double nur knapp. Was ist heuer mit dem LASK möglich?

"Jetzt hat man in der Bundesliga genau dieses Kribbeln. Jetzt wird es entscheidend sein, dass wir versuchen, dass wir scharf sind, kompakt und am Punkt genau da sind. Wir müssen in beide Richtung gut performen, im Cup und in der Meisterschaft", gibt Kühbauer die Marschroute vor.