Nach der Teilung in Meister- und Qualifikationsgruppe steht nun der Spielplan für die restliche Saison der ADMIRAL Bundesliga 2025/26 fest.

Bereits am kommenden Freitag, dem 13.3., geht es mit der 23. Runde und dem Auftaktspiel LASK gegen TSV Hartberg weiter.

Am Samstag folgen die Spiele der Qualifikationsgruppe mit den Duellen Ried gegen WSG, Altach gegen Blau-Weiß Linz und GAK gegen WAC.

Am Sonntag wird die Meistergruppe mit zwei Topspielen abgeschlossen: Salzburg empfängt Rapid, die Austria fordert Tabellenführer Sturm Graz.

Termine für die beiden Wiener Derbys

Auch am folgenden Wochenende ist am Freitagabend eine Partie der Meistergruppe angesetzt. Meister Sturm trifft am 20. März auf seinen "Vize" Salzburg.

Das erste der beiden Wiener Derbys steigt am 12. April in Wien-Favoriten, das zweite am 10. Mai in Hütteldorf. Zu diesem Zeitpunkt hat Rapid bereits auch die Block-West-Sperre abgesessen.

Insgesamt drei Freitagstermine sind für Teams der Meistergruppe reserviert, die übrigen drei Freitage sind Mannschaften aus der Qualifikationsgruppe im Einsatz.

Englische Woche im April, Finale im Mai

Der finale Spieltag der Meistergruppe findet am 16. Mai statt. Salzburg hat dann Hartberg zu Gast, die Austria spielt in Favoriten gegen den LASK und Sturm daheim gegen Rapid.

Das Finale im Abstiegskampf geht einen Tag vorher in Szene. Der WAC bestreitet ein Heimspiel gegen die WSG, Blau-Weiß empfängt den GAK und Altach die SV Ried.

Der Spielplan sieht eine englische Woche im April (21./22.) vor. Sturm und LASK, die Austria und Salzburg sowie Rapid und Hartberg treffen dabei binnen fünf Tagen zweimal aufeinander. In der Quali-Gruppe stehen sich der GAK und Ried, der WAC und Blau-Weiß und die WSG und Altach in dieser Phase zweimal gegenüber.