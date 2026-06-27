LASK gewinnt auch zweiten Test der Vorbereitung souverän

Der LASK gewinnt auch das zweite Testspiel der Sommervorbereitung.

Der österreichische Doublesieger entscheidet das Gastspiel bei Zweitligist FC Hertha Wels mit 5:0 für sich.

Ein früher Elfmeter bringt die Linzer in der HUBER Arena in Front: Tischler holt Lang im Strafraum von den Beinen, den fälligen Strafstoß verwertet der Gefoulte selbst souverän (6.). In der 37. Spielminute sorgt Jörgensen per Abstauber für die 2:0-Pausenführung.

Torpremiere für Krapf

Auch nach Seitenwechsel bleibt der LASK am Drücker: Eine Umschaltsituation über Harakaté, Entrup und Danek schließt Letztgenannter zum 3:0 ab (60.).

Das schönste Tor des Abends gelingt Krapf, der nach schönem Steilpass von Flecker Wels-Schlussmann Schröcker überhebt (78.). Für den Youngster ist es der erste Treffer für die Athletiker.

Den Schlusspunkt setzt Flecker selbst mit einem überlegten Abschluss in die lange Ecke (81.).

Für den LASK steht am 3. Juli noch ein Testspiel auf dem Programm, ehe es auf Trainingslager nach Herzogenaurach geht. Hertha Wels trifft am 4. Juli im Zuge der Sommervorbereitung auf Union Gurten.