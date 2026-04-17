LASK bittet Sturm zum Topspiel: "Müssen unter Feuer stehen"

Der Zweite empfängt den Ersten: Im Titelkampf der ADMIRAL Bundesliga kommt es am Sonntag in Linz (17 Uhr im LIVE-Ticker >>>) zum ersten Showdown zwischen dem LASK und Sturm Graz.

Mit einem Heimsieg kann das Team von Coach Dietmar Kühbauer dem zwei Zähler vor ihm liegenden Meister die Tabellenführung entreißen.

Der drittplatzierte SK Rapid reist nach Hartberg und könnte sich mit einem Sieg der Spitze nähern. Endspielcharakter hat das Meistergruppenduell zwischen der Austria und Salzburg (14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Linzer stehen "unter Feuer"

Der LASK ist rechtzeitig vor dem Schlager-Doppel gegen Sturm wieder in Schwung gekommen. Nach durchwachsenem Frühjahr gelangen zuletzt Siege gegen die Wiener Austria (4:1) und in Salzburg (3:2). Mit einem weiteren Dreier würden sich die Athletiker fünf Runden vor Schluss ganz nach oben befördern.

Und die Chancen stehen laut Statistik gar nicht schlecht: Der LASK gewann in der zweiten Amtszeit von Kühbauer sechs seiner acht Liga-Heimspiele, der 55-Jährige ist als Coach zudem seit fünf Meisterschaftsduellen mit den Grazern ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis).

"Unser Ziel ist natürlich ein Sieg, das Ziel hat aber Sturm auch. Es wird ein Spitzenspiel und ein hartes Stück Arbeit", sagte Kühbauer am Freitag. "Sie haben oftmals die wichtigen Spiele gewonnen. Sie haben dieses Mindset, da müssen wir vorbereitet sein."

Von seinen Spielern erwartet der Burgenländer, dass sie brennen. "Die Jungs müssen unter Feuer stehen, wenn man die Chance hat, Meister zu werden." Linksverteidiger George Bello kehrt nach überstandener Verletzung in den Kader zurück, wird aber laut Kühbauer auf der Bank Platz nehmen.

Sturm der große Gejagte

Sturm fühlt sich mittlerweile in der Rolle des Gejagten wohl, vor zwei Wochen wurde bereits der Angriff von Rapid auf die Tabellenführung mit einem 2:0-Sieg abgewehrt.

Ähnliches hat Fabio Ingolitsch bei seinem 50. Einsatz als Bundesliga-Trainer, dem zehnten für Sturm, mit seiner Mannschaft nun in Linz vor. Dort wolle man die Serie von sieben Spielen ohne Niederlage ausbauen, erklärte Ingolitsch.

"Die Linzer befinden sich - wie auch wir - in sehr guter Form. Dementsprechend müssen wir von der ersten Spielminute an hellwach sein und aggressiv", forderte der Coach.