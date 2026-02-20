NEWS

LASK: Ex-PSG-Talent zieht es nach Ungarn

Der Franzose verlässt den Klub. Im Herbst spielte er in der Regionalliga Mitte für die Amateure. Bei den Profis kam er auf eine Einsatzminute.

LASK: Ex-PSG-Talent zieht es nach Ungarn
Im Sommer 2024 zog es Queyrell Tchicamboud (20) vom FC Kopenhagen zum LASK. Nach eineinhalb Jahren endet jetzt wohl sein Abenteuer in der Stahlstadt.

Wie seinem ÖFB-Profil zu entnehmen ist, wechselt das Ex-PSG-Talent zum ungarischen Erstligisten ZTE Football Club. Auch das ungarische Medium "Nemzeti Sport" berichtet darüber.

Ein Einsatz für LASK

Der siebenfache französische U17-Teamspieler vebuchte im Herbst für die Amateure in der Regionalliga Mitte in 15 Spiele elf Treffer und sieben Assists.

Für die Profis reichte es während seiner Zeit in Linz für einen Einsatz. Im März 2025 wurde er bei der 2:4-Pleite gegen Sturm Graz für eine Minute eingewechselt.

