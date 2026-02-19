NEWS

Andreas Ulmer mit neuer Rolle bei Red Bull Salzburg

Die Trainer-Rochade bei Red Bull Salzburg ist beinahe vollendet. Nun bekommt die Salzburg-Legende zumindest vorübergehend eine neue Rolle.

Andreas Ulmer mit neuer Rolle bei Red Bull Salzburg Foto: © GEPA
Seit vergangenem Sommer sammelt Andreas Ulmer in Salzburg erste Erfahrungen als Trainer. Der langjährige Profi war bislang als Co-Trainer der U18 sowie der U16 tätig.

Nach der Vorstellung von Daniel Beichler als neuer Cheftrainer der Salzburger rückt Danny Galm, bisher U18-Coach, zum Farmteam FC Liefering auf (hier nachlesen >>>).

Galm nimmt Ulmer zumindest vorübergehend als Assistenten mit. "Es ist aber noch nicht entschieden, für wie lange", erklärt der Deutsche gegenüber der "Krone".

Denn auch hinter der Zukunft von Beichlers Co-Trainer Raphael Ikache bei Red Bull Salzburg steht weiterhin ein Fragezeichen – offen ist, ob er über den Bundesliga-Grunddurchgang hinaus bei den "Bullen" tätig sein wird.

Fix ist, dass Mehmet Sütcü als Assistenztrainer beim Zweitligisten Liefering fungiert.

Kern wird Nachfolger von Galm in der U18

Die vakante Position in der U18 übernimmt Tobias Kern, der zuvor die U16 betreute.

Dessen bisherigen Posten wiederum bekleidet nun Stefan Schoberer.

