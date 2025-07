Transfer: LASK steht kurz vor Millionen-Regen

Nach Tobias Lawal steht auch ein Feldspieler des LASK vor einem Abgang, der den Linzern einiges an Geld einbringen könnte.

Wie Flavien Tressarrieu, Reporter der "L'Equipe" via "X" schreibt, werde der Transfer von Keba Cisse (19) zu Troyes FC in Kürze erwartet.

Der Ligue-2-Klub, welcher Teil der City Football Group ist, soll bereit sein, rund 4 Millionen Euro für das Innenverteidiger-Talent zu zahlen. Damit wäre Cisse noch teurer als Lawal und nicht nur der teuerste LASK-Abgang dieses Sommers, sondern der drittteuerste jemals.

Rasanter Aufstieg in der Stahlstadt

Erst im Sommer 2024 wechselte der Senegalese aus Spanien nach Österreich. Cisse gehörte in der Hinrunde noch dem Kader der LASK-Zweitvertretung in der Regionalliga Mitte an, bevor er Anfang 2025 zu den Profis aufstieg.

Für die Athletiker überzeugte Cisse nach seinem Debüt Ende Februar zügig, stand siebenmal in der Startelf und kam auf insgesamt zehn Einsätze. Mit ihm auf dem Platz verlor der LASK nur ein Spiel (2:4 gegen Sturm).