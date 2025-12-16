Fix! SK Sturm macht Rückholaktion perfekt

Der SK Sturm Graz fixiert die Rückkehr von Jusuf Gazibegovic.

Weniger als ein Jahr nach seinem Abgang zum 1. FC Köln kehrt der Außenverteidiger zurück zu den "Blackies" - allerdings nur leihweise bis Saisonende.

Nach dem Aufstieg in die deutsche Bundesliga konnte sich der bosnische Teamspieler nicht unter Lukas Kwasniok durchsetzen. Mehr als ein Kurzeinsatz über 22 Minuten blieb ihm nicht vergönnt.

Bei den Grazern soll der einstige Publikumsliebling "Gazi" nun wieder zu alter Form zurückfinden.

"Jeder weiß, wieviel mir Sturm bedeutet"

Im Statement auf der Vereins-Webseite erklärt der 25-Jährige: "Jeder weiß, wieviel mir der SK Sturm bedeutet, was für eine großartige Zeit ich hier hatte und dass ich stets verfolgt habe, was sich in Graz so tut. Als sich die Chance ergeben hat, leihweise zurückzukommen, musste ich nicht lange überlegen. Ich hoffe, viel Spielzeit zu sammeln, will gemeinsam mit der Mannschaft jeden Tag hart arbeiten und will dem Team dabei helfen, das Maximum aus jeder einzelnen Partie herauszuholen. Ich kann den Vorbereitungsstart kaum erwarten und freue mich jetzt schon extrem darauf, das erste Mal wieder in Liebenau aufzulaufen!"

Michael Parensen, Geschäftsführer Sport der Grazer, freut sich für das nächste Halbjahr auf einen Akteur, der links und rechts in der Abwehr spielen kann - und das auf hohem Niveau.

Sturm bekomme mit Gazibegovic einen Spieler, "der unseren Verein und unseren Spielstil bestens kennt und einen echten Mentalitätsspieler, der uns mit all seinen Fähigkeiten sehr gut tun wird".

Auch die sportliche Führung musste laut dem Deutschen nicht lange überlegen, "ihn leihweise wieder nach Graz zu holen".