BW-Linz-Trainersuche: Ein Name ist aus dem Rennen

Der FC Blau-Weiß Linz will in den kommenden Tagen seinen neuen Coach präsentieren.

Ein Name dürfte scheinbar nicht mehr im Rennen um den Trainerposten in Linz sein: Wie "Sky" berichtet, soll der ehemalige Austria-Wien-Trainer Michael Wimmer nicht mehr in der Auswahl stehen.

Sportdirektor Christoph Schößwendter hat im Interview bei Sky nach dem Spiel gegen Rapid (zum Spielbericht>>>) verraten, dass es "einen Favoriten" gibt. Einen Namen hat der Sportdirektor der "Stahlstädter" jedoch nicht genannt.

Weiter im Rennen sein dürften wohl Admira-Trainer Thomas Silberberger sowie der derzeit vereinslose Ex-Ingolstadt-Trainer Michael Köllner.