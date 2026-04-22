SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU LASK LASK ASK
Endstand
1:1
0:0 , 1:1
  • Otar Kiteishvili
  • Moses Usor
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In doppelter Überzahl! Sturm holt späten Punkt gegen LASK

Die Gäste gehen in Unterzahl in Führung, dezimieren sich danach aber erneut selbst. Sturm kommt am Ende nochmal zurück und verteidigt die Tabellenführung.

In doppelter Überzahl! Sturm holt späten Punkt gegen LASK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Kein Sieger im Topspiel der 28. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Der SK Sturm Graz und der LASK trennen sich in einer unterhaltsamen Partie am Ende mit einem 1:1. Dabei gehen die Stahlstädter in Unterzahl in Führung, kassieren in doppelter Unterzahl aber doch noch den Ausgleichstreffer.

Sturm ist zu Beginn spielbestimmend, zeigt ein deutlich offensiveres Gesicht als noch beim Gastspiel in Linz.

Die Grazer attackieren hoch und provozieren immer wieder Fehler der Linzer. So auch in der sechsten Minute, wo Tornich nach einem Foul verwarnt wird. Es sollte eine Gelbe mit Folgen werden.

LASK dezimiert sich selbst

Der LASK wird in der Folge besser und hat durch Adeniran in der 15. Minute eine gute Möglichkeit. Doch der Schuss des Stürmers kann von Sturm-Keeper Khudyakov entschärft werden.

Wenig später der Schock für die Linzer: Der bereits verwarnte Tornich foult Malone an der Seitenlinie und wird von Schiedsrichter Talic mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (19.).

In Überzahl kommt Sturm vor der Pause zu seiner besten Möglichkeit. Doch der Distanzschuss von Kiteishvili geht nur an die Stange (42.). So geht es torlos in die Kabinen.

Linzer führen und sehen erneut Gelb-Rot

Zu Beginn der zweiten Hälfte stellen die Linzer das Spiel auf den Kopf. Zunächst noch die Chance für Sturm nach einer Ecke die Führung zu erzielen. Dann spielt der LASK in Person von Horvath einen blitzsauberen Konter. Usor schließt sehenswert ab und bringt die Linzer in Unterzahl in Front (52.).

Doch dabei bleibt es nicht. Stürmer Adeniran sieht innerhalb von zehn Minuten zweimal Gelb und fliegt damit ebenfalls vom Platz (67.).

In doppelter Überzahl drücken die Grazer auf den Ausgleich und bekommen nach einem Foulspiel von Coulibaly an Mamageishvili Strafstoß. Diesen verwandelt Kiteishvili eiskalt zum 1:1 (78.).

In der Schlussphase wollen es die "Blackies" nochmal wissen, scheitern aber ein ums andere Mal an Jungwirth im Tor der Linzer. So rettet die Kühbauer-Elf am Ende das Remis ins Ziel.

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