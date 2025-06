Korb für Rapid: Australier soll es nach England ziehen

Adrian Segecic vom FC Sydney wird nicht zum SK Rapid wechseln!

Der 20-jährige Australier wurde vor einigen Wochen mit einem Sommertransfer nach Wien-Hütteldorf in Verbindung gebracht (zum Nachlesen >>>), doch daraus dürfte nichts werden. Laut dem "KURIER" bahnt sich ein Wechsel in die Championship an. Die finanzkräftigeren Klubs dürften demnach die Nase vorne haben.

Positive Nachrichten gibt es hingegen in Bezug auf die Personalie Claudy M'Buyi: Der Torschützenkönig der ADMIRAL 2. Liga steht unmittelbar vor einem Transfer zum SK Rapid. Laut dem "KURIER" soll die Ablösesumme etwas unter den ursprünglich vom SKN St. Pölten geforderten 500.000 Euro liegen.

Auch der Transfer von Jannes Horn soll sich auf der Zielgerade befinden. Beim variabel einsetzbaren Abwehrspieler ist nur noch der Medizincheck ausständig.