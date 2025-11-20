Nach fast drei Monaten! Rapidler vor Rückkehr gegen GAK

Exakt 84 Tage lang würde die Ausfallzeit von Petter Nosa Dahl sein, wenn er gegen den GAK (Sonntag, ab 17.00 im LIVE-Ticker) sein Comeback feiern würde.

Eine Muskelverletzung setzte den Norweger überraschend lange außer Gefecht.

Dabei gehörte der Sommer-Neuzugang in der Frühphase der Saison zu den stärksten Spielern des SK Rapid (wettbewerbsübergreifend sechs Scorerpunkte in zwölf Spielen).

Stöger dämpft die Erwartungen

Während der Länderspielpause kehrte Dahl wieder voll zurück ins Training. Cheftrainer Peter Stöger will aber vorsichtig sein, wie er im Gespräch mit dem "Kurier" darlegt:

"Wir schauen, dass wir Nosa hinbekommen für das Spiel gegen den GAK, aber von Beginn an kann sich das noch nicht ausgehen."

Einen Startelf-Einsatz des Eins-Gegen-Eins-Spielers schließt Stöger damit kategorisch aus. Für eine Einwechslung könnte es allerdings reichen.

Das wäre wohl auch bei Claudy Mbuyi, der laut eigener Einschätzung bei "90 Prozent" ist, das höchste der Gefühle. Der Stürmer wartet noch auf sein Comeback im Team-Training.