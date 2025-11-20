Blau-Weiß Linz schreibt schwarze Zahlen

Durchatmen für die Linzer!

Der FC Blau-Weiß Linz hat das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 positiv abgeschlossen. Die im Frühjahr in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga agierenden Linzer erzielten einen Umsatz von rund zwölf Millionen Euro.

Dadurch hat der Vereine einen Jahresüberschuss von 768.000 Euro zu Buche stehen, wie der Klub am Donnerstag bekannt gab. Das bisher negative Eigenkapital wurde damit vollständig abgebaut. Es liegt nun bei einem Plus von 335.000 Euro.

Sportbudget abermals erhöht

"Erfreulicherweise konnten wir uns wieder in allen wesentlichen Ertragssäulen - Public und Business Ticketing, Sponsoring sowie Merchandising und Gastronomie - steigern", so der Geschäftsführer Christoph Peschek.

Zudem sei es uns gelungen, seit dem Aufstieg bereits das zweite Jahr in Folge das Sportbudget zu erhöhen, um damit den maximalen sportlichen Erfolg zu forcieren. Der Verein stehe "auf einem gesunden finanziellen Fundament", freut sich der Geschäftsführer.