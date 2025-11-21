-
-
-
-
-
Österreich AUT
Japan JPN
Heute 13:30 Uhr
NEWS
U17-WM heute: Viertelfinale Österreich - Japan
Gelingt Österreich bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar der Einzug ins Halbfinale? Nach dem Sensationssieg über England wartet nun Japan. LIVE-Infos:
Geht der Erfolgslauf Österreichs bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar auch im Viertelfinale weiter?
In der Runde der letzten acht trifft die Elf von Cheftrainer Hermann Stadler auf Japan - ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>
Nach dem glorreichen 4:0-Erfolg im Achtelfinale über England steht Österreich nach wie vor mit einer makellosen Bilanz bei der laufenden Endrunde da. Nach fünf Siegen aus fünf Spielen soll gegen Japan, das sich im Achtelfinale gegen Nordkorea erst im Elfmeterschießen durchsetzen konnte, Streich Nummer sechs folgen und der Halbfinal-Einzug gelingen.