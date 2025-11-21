Geht der Erfolgslauf Österreichs bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar auch im Viertelfinale weiter?

In der Runde der letzten acht trifft die Elf von Cheftrainer Hermann Stadler auf Japan - ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Nach dem glorreichen 4:0-Erfolg im Achtelfinale über England steht Österreich nach wie vor mit einer makellosen Bilanz bei der laufenden Endrunde da. Nach fünf Siegen aus fünf Spielen soll gegen Japan, das sich im Achtelfinale gegen Nordkorea erst im Elfmeterschießen durchsetzen konnte, Streich Nummer sechs folgen und der Halbfinal-Einzug gelingen.

Das Viertelfinal-Duell im LIVE-Ticker: