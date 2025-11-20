US-Streaming-Giganten sichern sich CL-Rechte ab 2027

Die UC3 der UEFA und die European Football Clubs (EFC) haben die Medienrechte der Champions League für die Spielzeiten 2027/28 bis 2030/31 für Großbritannien und Deutschland vergeben.

Den Zuschlag dürften dabei die beiden Streaming-Giganten Paramount+ und Amazon bekommen haben. Das berichten die "Bild", "Times" und DPA.

Leer aus gehen dabei DAZN und Sky.

CL-Finale auf Netflix?

Auf Paramount+ wird das Topspiel am Dienstag übertragen, bei Amazon das am Mittwoch. Alle weiteren Partien an den beiden CL-Tagen sind auf Paramount+ zu sehen. Das Endspiel soll laut "Bild" zudem auf Netflix ausgestrahlt werden. Die TV-Rechte der Europa League und der Conference League gehen an DAZN.

Wie sich die Vergabe auf den österreichischen Markt auswirkt, ist bisher noch nicht bekannt. Momentan sind Sky und Canal+ Rechteinhaber der drei europäischen Bewerbe in Österreich. Die Rechte für den heimischen Markt werden erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschrieben.