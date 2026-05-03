Drama am Ende! Sturm "gewinnt" einen Punkt in Salzburg

Im Spitzenduell der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga trennen sich der FC Red Bull Salzburg und SK Sturm mit 1:1.

Die "Bullen" liegen lange in Führung, erst in der Nachspielzeit kann Kayombo mit seinem ersten Bundesliga-Tor noch die Niederlage der Grazer verhindern.

Sturm führt die Tabelle somit weiter mit 31 Punkten an, der LASK kann am morgigen Montag noch vorbeiziehen.

Sturm-Schreck Vertessen

Salzburg beginnt offensiv, setzt Sturm früh unter Druck. Doch die Mannschaft von Daniel Beichler braucht etwas mehr als 22 Minuten, um richtig gefährlich zu werden und in Führung zu gehen.

Nach einer Hereingabe über die Seiten kommt zunächst Krätzig zum Abschluss, Khudyakov kann noch zur Seite abwehren. Doch Onisiwo setzt nach, der Ball fällt vor die Füße von Vertessen, der sich nicht zweimal bitten lässt und die Mannschaft von Daniel Beichler in Front bringt (22.).

Mamageishvili hat Ausgleich am Fuß

Wenig später könnte der Belgier auf 2:0 stellen, denn er lässt Karic stehen, zieht ab und trifft nur die Stange (26.)! Doch nur kurze Zeit später kommt Sturm beinahe aus dem Nichts zum Ausgleich: Zunächst scheitert Malone noch an Schlager, Mamageishvili nimmt aber deutlich zu viel Risiko und haut den Ball aus bester Position klar über das Tor. Da war deutlich mehr drin (30.)!

Die Grazer werden danach nicht mehr entscheidend gefährlich und gehen mit einem 0:1-Rückstand in die Pause.

Last-Minute-Tor aus dem Nichts

Sturm wirkt zu Beginn der zweiten Halbzeit verbessert und kommt zu einigen Halbchancen. Die größte Möglichkeit vergibt Jatta (53.).

Danach übernimmt Salzburg wieder das Kommando und hält Sturm weit weg vom eigenen Tor. Am Ende muss der eingewechselte Kiteiashvili zusehen, wie seine Mannschaft mit 0:1 in Salzburg verliert und einen großen Rückschlag im Meisterkampf hinnehmen muss - bis zur dritten Minute der Nachspielzeit.

Denn der Georgier findet vor dem Strafraum Kayombo, der von einem Stellungsfehler der Salzburger profitiert und im Zweikampf daraufhin standhaft bleibt. Der Kongolese stolpert kurz, bleibt aber am Ball und schlenzt eiskalt ins lange Eck ein!

VAR-Check in den letzten Sekunden

Kurz darauf beinahe die nächste Wendung in dieser Partie: Yeo schießt nach einem Stanglpass aus kurzer Distanz ein, der Salzburg-Angreifer stand allerdings im Abseits. Erst nach einem mehrminütigen VAR-Check wird die Entscheidung so auch bestätigt.