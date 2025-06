Kara-Comeback: Rapid und Samsunspor sollen sich einig sein

Der SK Rapid steht kurz davor, seinen zweiten Stürmer zu verpflichten.

Wie "Sky Sports Austria"-Redakteur Eric Niederseer berichtet, bleibt Ercan Kara den Hütteldorfern nach seiner Leihe erhalten.

Laut dem Bericht hätten sich Karas aktueller Klub, Samsunspor, und Rapid bereits auf eine Ablösesumme geeinigt. Diese soll im Bereich zwischen 300.000 und 400.000 liegen. Wie "Sky" obendrein wissen will, unterschreibt der Angreifer einen Zweijahresvertrag bis 2027.

Drittes Engagement in Hütteldorf

Geht der Transfer so vonstatten, würde es sich schon um Karas drittes Engagement und dementsprechend zweite Rückkehr bei Rapid handeln. 2020 kam der Wiener vom SV Horn erstmals nach Hütteldorf, verließ den Klub zwei Jahre später gen USA.

Erst im Februar 2025 kehrte Kara per Leihe von Samsunspor an seine alte Wirkungsstätte zurück, traf dabei in 17 Bundesliga-Spielen zweimal. Vor allem sein letzter Eindruck mit Toren im Derby und Playoff-Rückspiel war ein positiver.