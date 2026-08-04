Janko: "Wäre fast bei Rapid gelandet"

Erstmals seit der WM melden sich Andreas Herzog und Marc Janko am Podcast-Mikrofon zurück.

Bevor die beiden ehemaligen Nationalteamspieler bei "HERZERL mit JANKO" unter anderem über Gianni Infantino, Jürgen Klopps Amtsantritt beim DFB und den Saisonstart in der ADMIRAL Bundesliga philosophieren, gibt Janko Einblick in ein gescheitertes Engagement beim SK Rapid.

"Ich wäre einmal fast bei Rapid gelandet", gibt der Ex-Stürmer preis. Gescheitert ist der Deal damals am Dementi von Josef Hickersberger: "Dann hat der Josef Hickersberger gemeint, den brauchen wir nicht."

Hickersberger lehnt Janko ab

Allzu bekannt ist Janko zu dieser Zeit jedoch noch nicht gewesen: "Das war, bevor ich nach Salzburg gegangen bin. Ich habe damals nach Alternativen gesucht," führt der 43-Jährige aus.

Nach einem etwas mageren Angebot der Admira für eine Vertragsverlängerung "habe ich über einen Kontaktmann Rapid kontaktieren lassen. Vom 'Hicki' kam dann die Rückmeldung: Kein Bedarf. Dann hat sich irgendwann Salzburg gemeldet und ich bin nach Salzburg gegangen."

Groll verspürt der österreichische Ex-Internationale jedoch nicht.

"Rapid muss Ausreden einmal zur Seite schieben"

Thema ist auch die Brandrede von Herzog nach dem Spiel des SK Rapid gegen Altach gewesen.

Herzog wütet gegen Rapid: "Dann scheidet man besser aus" >>>

Dem "Sky"-Experten haben die Aussagen von Goldtorschütze Petter Nosa Dahl, Trainer Johannes Hoff Thorup und einige weitere Spieler sauer aufgestoßen, die Rapids schwache zweite Halbzeit mit der hohen Belastung zum Saisonstart begründet haben.

Im Podcast geht der ehemalige Rapid-Spieler noch einmal darauf ein:

Wenn sie wieder erfolgreicher sein wollen und müssen, dann müssen sie die Ausreden einmal zur Seite schieben. [...] Da habe ich mir gedacht, das lasse ich jetzt nicht gelten. In der ersten Runde - ja, die Hitze brutal, schwere Beine - aber kann man heutzutage nicht einmal über schwere Beine drüber gehen?", fragt sich Herzog.

Janko: "Fitness-Thema bei Rapid"

Er führt weiter aus: "Ich kann das nicht mehr hören. Da wird nur rotiert, rotiert - dann haben sie einen 34-Mann-Kader, sie rotieren, dass sie alle bei Laune halten. Aber rede den Spielern nicht ein, dass sie, wenn sie ein bisschen müde sind, ausgewechselt werden müssen."

Janko spricht dabei auch die konditionelle Entwicklung beim Rekordmeister an: "Wie lange reden wir jetzt eigentlich schon über Rapid, dass sie ein Fitness-Thema haben, dass sie gefühlt, je länger das Spiel dauert, hinten raus nicht zulegen können?"

Laut Janko dürften die Rapid-Akteure gemeint haben, dass sie vier Spiele in elf Tagen bei über 30 Grad Celsius hatten. Als Ausrede will er das jedoch nicht gelten lassen. "Wenn dann solche Aussagen eben gleich schon im ersten Bundesligaspiel kommen, ist das schon verwunderlich."

Die gesamte Folge HERZERL mit JANKO zum Nachschauen: