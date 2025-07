Interesse bereits vor zwei Jahren: Rapid an Australier dran

Schlägt ein Offensivspieler aus "Down Under" bei Rapid auf?

Bereits vor zwei Jahren hat Rapid Interesse an Marco Tilio gehabt. Damals hat sich der Transfer zerschlagen, den Angreifer hat es zu Celtic Glasgow gezogen. Nach einer ernüchternden ersten Saison und einer erfolgreichen Leihe zurück in die Heimat könnte der Transfer nun mit etwas Verspätung doch noch vonstattengehen.

1,75 Millionen Euro hat sich der schottische Rekordmeister die Dienste des Melbourne-City-Angreifers damals kosten lassen, herausgekommen sind - auch verletzungsbedingt - nur zwei Einsätze. Ein halbes Jahr später ist es bereits leihweise zurück nach Melbourne gegangen.

Tilio findet in Australien zurück zu seiner Form

Zurück in der Heimat hat der 1,70-Meter-Mann wieder zu seiner Form gefunden, saisonübergreifend in 24 Spielen sechs Treffer erzielt und fünf Tore vorbereitet. Nach rund anderthalb Jahren in Australien ist er nun zurück bei Celtic - und möglicherweise erneut vor einem Abgang.

Wie die schottische "Daily Record" berichtet, soll das Interesse Rapids auch weiterhin bestehen und man wolle prüfen, ob ein Deal möglich ist. Mit Benjamin Nygren haben "The Bhoys" bereits einen Konkurrenten auf Tilios Position verpflichtet.

Rapid und Celtic sind sich in Transferbelangen keine Unbekannten: Nicolas Kühn ist im Januar 2024 von Hütteldorf in die schottische Hauptstadt gewechselt, viereinhalb Jahre zuvor hat bereits Boli Bolingoli denselben Schritt gewagt.

