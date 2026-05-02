Ingolitsch über Salzburg: "Völlig konträr zu ihrer DNA"

Drei Runden vor Schluss spitzt sich der Meisterkampf in der ADMIRAL Bundesliga weiter zu!

In Runde 30 könnten dabei bereits erste Vorentscheidungen fallen. Red Bull Salzburg empfängt am Sonntag (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>) Titelverteidiger Sturm Graz zum Topspiel.

Für Sturm-Innenverteidiger Paul Koller ist die Devise in jedem Fall klar: "Das einzige, das aktuell zählt, sind drei Punkte im Titelrennen. Wir müssen einfach alles reinwerfen."

Offenes Spiel erwartet

Nach dem späten 1:1 gegen die Wiener Austria mussten die "Blackies" die Tabellenführung abgeben. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel kritisierte Cheftrainer Fabio Ingolitsch die defensiven Spielweisen der Ligarivalen (Hier nachlesen >>>).

Gegen die "Bullen" erwartet er nun ein anderes Spiel: "Bislang waren die Partien gegen Salzburg und bei Rapid die einzigen, die offen waren und wo es richtig hin und hergegangen ist. Ich glaube schon, dass es in Salzburg ein offenes Spiel wird. Sie müssen auf Sieg spielen. Auch aufgrund ihrer Ausgangslage."

In den letzten Duellen hatte Sturm meist das bessere Ende für sich. Zuletzt gab es zwei 1:1-Remis, davor gewann der amtierende Meister vier der letzten fünf Spiele gegen den ehemaligen Serienmeister.