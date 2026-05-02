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Holt Salzburg einen neuen Kaderplaner aus Hoffenheim?

Sportchef Marcus Mann will die Qualität bei Salzburg "auf allen Ebenen erhöhen". Als erster Schritt soll wohl ein neuer Kaderplaner aus Deutschland her.

Holt Salzburg einen neuen Kaderplaner aus Hoffenheim? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Red Bull Salzburg befindet sich noch mitten im Titelkampf der ADMIRAL Bundesliga.

Dennoch steht jetzt schon fest: Bei den "Bullen" wird es im Sommer einige personelle Änderungen geben.

Diese sollen nicht nur den Kader, sondern auch das Umfeld betreffen, wie Sportchef Marcus Mann kürzlich bereits ankündigte.

"Wir müssen die Qualität auf allen Ebenen erhöhen. Das beginnt bei der Mannschaft, betrifft aber auch das gesamte Umfeld", so Mann gegenüber "Sky".

Nun scheint sich ein erster Neuzugang abseits des Rasens anzukündigen. Laut "Salzburger Nachrichten" soll ein neuer Kaderplaner kommen. Sein Name: Jonathan Hader.

Von Hoffenheim nach Salzburg?

Der 28-Jährige ist aktuell als Kaderplaner für die zweite Mannschaft und den Nachwuchs bei der TSG Hoffenheim tätig.

Es soll bereits Gespräche zwischen Mann, Hader und dem deutschen Bundesliga-Klub gegeben haben. Bis Anfang Juni könnte der Deal dem Bericht zufolge durch sein.

Aktuell fungiert Johann Eder bei Salzburg als Kaderplaner.

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