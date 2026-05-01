Ranking: Die legendärsten ÖFB-Cup-Endspiele aller Zeiten

Zahlreiche legendäre und denkwürdige Momente haben die Geschichte des UNIQA ÖFB-Cups geprägt.

Auch das Endspiel am 1. Mai 2026 zwischen dem LASK und dem SCR Altach (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker) wird für Spannung und Nervenkitzel sorgen.

Denn während Altach überhaupt zum ersten Mal im Cup-Finale steht, warten die Linzer bereits seit 61 Jahren auf ihren zweiten Cup-Triumph. Seitdem scheiterte der LASK vier Mal im Finale.

Daher wirft LAOLA1 vor dem Cupfinale einen Blick zurück auf die legendärsten und denkwürdigsten ÖFB-Cup-Endspiele der Geschichte.