Ingolitsch: Böse Miene zum guten Resultat

Ein Fußballspiel ist am Ende des Tages oft viel mehr als nur das nackte Ergebnis.

Wäre dem nämlich so, wäre es sehr unverständlich, dass Fabio Ingolitsch nach einem 5:2-Auswärtssieg des SK Sturm bei der Wiener Austria mit seiner Grazer Mannschaft so hart ins Gericht geht.

Nach zuletzt sieben sieglosen Begegnungen hat der Titelverteidiger seinen Austria-Fluch beendet. Aber es hätte auch ganz anders kommen können.

"Das Resultat täuscht!"

"Das Resultat täuscht", gibt Verteidiger Albert Vallci zu. Sein Coach findet es "paradox, dass wir ein so hohes Ergebnis einfahren konnten."

Trotz eines 0:1-Rückstands nach nur 31 Sekunden gingen die Grazer mit einer 2:1-Führung in die Pause. Sie hätten aber gut und gerne auch deutlich in Rückstand liegen können.

Die Austria ließ Großchance um Großchance liegen, die Steirer verwerteten indes ihre einzigen beiden echten Möglichkeiten eiskalt.

Keine Kontrolle, nicht ready

"Wir hatten keine Kontrolle über das Spiel, waren in der Defensive nicht stabil", moniert Otar Kiteishvili.

Für Ingolitsch extrem ärgerlich: "Wir waren klar in der Struktur, hatten gute Zuteilungen gegen den Ball, aber wir waren überhaupt nicht ready. Viele Spieler haben in gewissen Phasen einen Sicherheitsabstand gewählt, sich in den Duellen nicht durchgesetzt."