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Bittere Personal-News für Tabellenführer Sturm

Die Grazer müssen einen wochenlangen Ausfall in der Offensive hinnehmen.

Bittere Personal-News für Tabellenführer Sturm Foto: © GEPA
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Keine guten Nachrichten für Tabellenführer SK Sturm Graz.

Wie am Dienstagnachmittag bekannt wird, wird Stürmer Belmin Beganovic Cheftrainer Fabio Ingolitsch für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Der 21-Jährige hat sich im Duell mit der Wiener Austria zum Meistergruppen-Auftakt eine schwere Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und fällt somit für mehrere Wochen aus.

"Nach dem harten Einsteigen gegen Belmin am Sonntag hatten wir schon befürchtet, dass es eine ernstere Verletzung sein wird. Diese Befürchtung hat sich nun bestätigt, was sowohl für die Mannschaft, als auch für Belmin selbst in dieser Phase extrem bitter ist. Seine Dynamik und sein enormes Tempo werden uns in den kommenden Wochen fehlen, aber ich bin davon überzeugt, dass er bei uns medizinisch bestens betreut wird und schon bald wieder am Platz stehen kann", wird Geschäftsführer Sport Michael Parensen zitiert.

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