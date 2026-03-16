ÖFB-Team: Diese Debütanten und Rückkehrer sorgen für Aufsehen

Ralf Rangnick nominiert 28 Spieler für das Trainingslager in Marbella (23. – 27. März).

Neben den erwarteten Debüts von Paul Wanner und Carney Chukwuemeka stehen erstmals auch David Affengruber und Florian Wiegele im Kader. Dazu kehren Sasa Kalajdzic und Michael Svoboda zurück.

In einer Reaction-Ausgabe der Ansakonferenz diskutieren Harald, July und Patrick, welche Überraschungen Rangnick plant, welche Spieler fehlen und wie die Neulinge den Kader verstärken könnten.

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