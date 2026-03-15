Gnadenloses Sturm schießt die Wiener Austria ab

Perfekter Auftakt in die Meistergruppe für den Titelverteidiger!

Der SK Sturm Graz gewinnt in der 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga auswärts bei der Wiener Austria deutlich mit 5:2. Am Ende präsentieren sich die Gäste eiskalt und bestrafen die Violetten für deren Fehler.

Die Partie beginnt direkt furios: Ranftl kommt mit Tempo über rechts, Barry verlagert die Seite perfekt und Startelf-Debütant Schablas trifft mit seinem ersten Ballkontakt nach 31 Sekunden (1.). Perfekter Auftakt für den Youngster und die Veilchen.

Doch die Gäste aus Graz lassen sich davon nicht beirren. Zuerst scheitert Jatta noch an Sahin-Radlinger, dann haut Rozga den Abpraller unbedrängt zum Ausgleich in die Maschen (6.)

Nach einer sehr temporeichen Anfangsphase gestaltet sich die Begegnung um die 15-Minuten-Marke etwas ruhiger. Beide Teams sind nun mehr auf Kontrolle aus.

Austria drückt, Sturm trifft

Gefährlicher bleiben aber die Hausherren: Zuerst trifft Eggestein mit einem überlegtem Abschluss aus einer strafbaren Abseitsstellung heraus (21.), das Tor zählt folgerichtig nicht.

Dann umkurvt Barry den herauseilenden Bignetti weit seitlich vor dem Tor. Auch deshalb wird der Winkel am Ende zu spitz und Sturm kann den Ball klären (28.).

Kurz vor der Pause scheitern dann erneut Eggestein und im Anschluss Fischer an Bignetti. Ein möglicher Treffer hätte aber wohl ohnehin nicht gezählt, weil Barry den Ball in der Entstehung an den Arm bekommen hat (41.).

Mitten in der Drangphase der Austria jubeln dann doch überraschend die Gäste. Kiteishvili leitet perfekt ein, spielt den Doppelpass mit Jatta und schiebt die Kugel am Ende überlegt zur 2:1-Pausenführung ins Netz (45.+1).

Deckel drauf - Premierentreffer Fosso

Durchgang zwei beginnt deutlich verhaltener. In Minute 54 meldet sich dann der VAR, weil Plavotic Kiteishvili im Strafraum am Fuß trifft. Nach Ansicht der Bilder entscheidet Schiedsrichter Altmann auf Strafstoß für Sturm und Gelb-Rot für den Innenverteidiger.

Bittere Sekunden für die Veilchen, die für die Entscheidung sorgen. Kiteishvili bleibt cool, verwertet eiskalt zum 3:1 und macht damit den Deckel drauf (55.).

Die Austria wirkt nach dem Platzverweis stark verunsichert und Sturm kann das voll ausnutzen. Fosso mit seinen Premierentreffer im Sturm-Dress (60.) und ein Eigentor von Dragovic machen das Ergebnis deutlich (67.).

Koller fliegt, Fischer trifft

In der Schlussphase sieht Koller nach einer Grätsche gegen den Knöchel von Eggestein Rot (76.). Damit agieren beide Teams in den letzten knapp 15 Minuten zu Zehnt.

Kurz vor Schluss gelingt Fischer noch der Ehrentreffer für die Hausherren, am klaren Ergebnis ändert das jedoch wenig (84.).

Sturm behauptet mit 22 Zählern die Tabellenspitze, liegt nun drei Punkte vor dem LASK und Rapid. Die Austria liegt mit vier Zählern Rückstand auf Rang fünf.

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