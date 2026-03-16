WAC in der Krise - stecken die "Wölfe" im Abstiegskampf?

Sieben Spiele wartet der WAC in der ADMIRAL Bundesliga bereits auf einen Sieg.

In dieser Zeit gab es gerade einmal zwei Punkte für die "Wölfe". Nach der 0:2-Niederlage gegen den GAK sprach Trainer Ismail Atalan seiner Mannschaft sogar die nötige Mentalität ab. Auch Kapitän Nicolas Wimmer sah keine Leidenschaft im Auftreten der Mannschaft.

WAC: "Würde mir wünschen, dass in der Kabine mal gefetzt wird" >>>

Mit 13 Punkten auf dem Konto hat der WAC nun gleich viele wie der Vorletzte GAK. Der Vorsprung auf Blau-Weiß Linz beträgt sechs Punkte. Ist der WAC jetzt mitten im Abstiegskampf?

Die Ansakonferenz mit Johannes Kristoferitsch, Julia Haunschmid und Harald Prantl diskutiert über den Downfall der Lavanttaler.

Hier gibt es das Video: