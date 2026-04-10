Helm: Mit Torte und Ambitionen in die nächsten zwei Jahre

"Aber wir haben Ambitionen, wir wollen etwas erreichen, nicht um die Belanglosigkeit spielen. Gleichzeitig müssen wir die Realität einschätzen können. Wir sind nicht in der Lage, regelmäßig Titel zu gewinnen. Es geht darum, den Verein nachhaltig stabil aufzustellen", sagt der Sportchef.

Helm selbst sieht die Austria im Vergleich zu Sturm, Salzburg, Rapid und dem LASK "weiterhin in der Herausforderer-Rolle". Doch die Wahrnehmung sei inzwischen ganz anders. "Und auch, mit welcher Erwartungshaltung wir in diese Spiele reingehen", so der Coach.

Besser als vor zwei Jahren

Gemeinsam mit Helm bleibt über den Sommer hinaus auch das gesamte Trainerteam an Bord. Einige aus dem Staff haben sowieso unbefristete Verträge, jene, bei denen das nicht der Fall ist, haben ebenfalls bis Sommer 2028 unterschrieben.

"Wir sind erfahrungsreicher und besser geworden. Insofern hat die Austria ein besseres Trainerteam als vor zwei Jahren verpflichtet", grinst Helm.

Weniger Haare, aber keine Verschwendung

Ob er in den vergangenen zwei Jahren gealtert sei? Er lacht: "Jung gehalten haben mich diese zwei Jahre sicher nicht, das eine oder andere Haar mehr habe ich verloren."

"Es ist ein Privileg, dass ich einen Job machen darf, in dem ich immer wieder vor schwierigen Herausforderungen stehe. Das hat meine Persönlichkeit wachsen lassen. Es waren sehr intensive Jahre. Und sicher keine verschwendete Lebenszeit", sagt Helm.

Und dann teilt er sich nach der Pressekonferenz noch einen Vanillekrapfen mit Zorn. Er sei nämlich eigentlich kein großer Torten-Fan, verrät er.