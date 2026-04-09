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Hat man mit Eggestein "einen besseren Fitz"?

Wie unterscheiden sich die beiden Spieler und konnte Eggestein Fitz ersetzen oder ihn übertrumpfen? Am Stammtisch hat Andy Ogris eine klare Meinung. Zum Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Fitz oder Eggestein?

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - diskutieren die beiden über die Qualitäten und Unterschiede der zwei Spieler.

Dominik Fitz, der bis August 2025 für die Wiener Austria auflief, hätte laut Ogris große Schuhe hinterlassen, dennoch hat er zu Eggestein, der die Nachfolge antrat, eine ganz klare Meinung.

Zum Video:

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