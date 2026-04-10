Fix: Stephan Helm verlängert bei Austria Wien

Es hat sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell.

Stephan Helm bleibt über die Saison 2025/26 hinaus Cheftrainer des FK Austria Wien. Das bestätigen die "Veilchen" in einer Pressemitteilung.

Der Vertrag des Chefcoaches wird vorzeitig bis Sommer 2028 verlängert - und das am Geburtstag des seit heute 43-Jährigen.

Gesamtes Trainerteam verlängert ebenso

Nicht nur Helm selbst, sondern auch sein Team soll in den nächsten Jahren in Favoriten bleiben.

So wurden die Verträge von Christoph Glatzer, Christian Wegleitner (beide Co-Trainer), Udo Siebenhandl (Tormanntrainer), Christian Balga, Daniel Gangl (beide Athletiktrainer), sowie Daniel Gasser und Philipp Steiner (beide Videoanalysten) allesamt verlängert.

Helm: "Es ist gut investierte Lebenszeit"

"Ich freue mich über das Vertrauen der Verantwortlichen und des Vereins", wird Helm im Statement der Austria zitiert. Den Klub konnte er über die vergangenen zweieinhalb Jahre aus verschiedenen Perspektiven kennenlernen.

Helm weiter: "Es ist gut investierte Lebenszeit, einen so besonderen Verein mit so viel Tradition aktiv mitgestalten zu dürfen und gemeinsam ambitioniert in die Zukunft zu gehen. Ich empfinde es als Privileg, Teil der Austria zu sein."

"Weiterhin der richtige Trainer"

Thomas Zorn, seit Ende Jänner Sportvorstand in Favoriten, sagt: "Stephan Helm hat durch seine Leistung gezeigt, dass er auch weiterhin der richtige Trainer für Austria Wien ist."

Der Cheftrainer arbeite strukturiert und mit hoher Professionalität.

"Wir sind überzeugt, dass Kontinuität auf der Trainerposition ein wichtiger Baustein für die weitere Entwicklung des Klubs ist", so der FAK-Sportchef, der auch die Ziele für diese Saison nennt: "Das Maximum herauszuholen, unsere Spieler kontinuierlich weiterzuentwickeln und sukzessive junge Talente in ein funktionierendes Team mit erfahrenen Führungsspielern zu integrieren."