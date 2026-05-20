Comeback perfekt! Markus Schopp kehrt zum TSV Hartberg zurück

Die Rückkehr von Markus Schopp zum TSV Hartberg ist perfekt!

Wie die Steirer am Mittwochnachmittag verkünden, kehrt der 52-Jährige zu Hartberg zurück und übernimmt dort neben der Funktion als Cheftrainer auch jene als Technischer Direktor.

Schopp unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Bereits von 2018 bis 2021 sowie von 2022 bis 2024 war Schopp in Hartberg als Trainer tätig.

"Erneut eine reizvolle Aufgabe"

In der Mitteilung wird Schopp zitiert: "Es erwartet mich in Hartberg erneut eine reizvolle Aufgabe. Der TSV Egger Glas Hartberg hat in den vergangenen Jahren vielen Spielern ein perfektes Umfeld geboten, um die nächsten Schritte in ihrer Karriere zu machen. Entscheidend für mich war, dass sich unsere Zugänge und Konzepte decken, nämlich in Zukunft vor allem mit heimischen Spielern und Talenten den Weg zum Erfolg zu finden."

Geschäftsführer Erich Korherr meint: "Markus war unser Wunschkandidat, er hat bereits über 4,5 Jahre unsere Bundesliga-Erfolgsgeschichte entscheidend mitgestaltet und wir sind überzeugt, dass der eingeschlagene Weg mit jungen Spielern und vielen Österreichern gemeinsam mit ihm erfolgreich fortgesetzt werden kann."

Weiter: "Wir verfügen über eine funktionierende Mannschaft mit viel Potenzial, auf der sich weiter aufbauen lässt. Markus kennt den Verein wie seine Westentasche und bringt neben großer Leidenschaft auch enormes Fachwissen und wertvolle Erfahrung mit."