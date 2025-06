Hartberg-Kicker arbeitet an Vertragsauflösung

Im Sommer 2024 zog es mit Nelson Amadin einen Niederländer von Schalke II zum TSV Hartberg. Der 24-Jährige hat dort noch bis 2026 einen Vertrag, dürfte diesen aber nicht erfüllen.

Sein Jahr lief alles andere als nach Wunsch. 2025 schaffte er es unter Manfred Schmid nicht einmal in den Spieltagskader. Laut "RevierSport" arbeitet sein Berater bereits an einer Auflösung des Vertrags.

"Ich möchte gar nicht viel sagen. Ich habe in meiner Karriere schon genügend Enttäuschungen erlebt und gelernt, damit umzugehen. Ich bin topfit - jung und sehr hungrig. Ich möchte zurück nach Deutschland, am liebsten in die 3. Liga. Österreich ist ein tolles Land, mit super Menschen", wird der Niederländer zitiert.

Im Herbst kam er für die Oststeirer auf sechs Einsätze.