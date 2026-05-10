Bundesliga heute: TSV Hartberg - Sturm Graz
Am vorletzten Spieltag gastiert Sturm Graz in Hartberg. LIVE-Infos:
Am 31. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga trifft TSV Hartberg auf Sturm Graz (um 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die Gäste wollen nach fünf Remis in Folge wieder drei Punkte einfahren und sich im Titelkampf noch einmal einschalten. Es könnte allerdings auch schon eine Meisterentscheidung fallen: Nämlich dann, wenn der LASK, der zeitgleich auf Red Bull Salzburg trifft (zum LIVE-Ticker>>>), heute mehr Punkte holt als die "Blackies".
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Für Hartberg ist ein Sieg Pflicht, um noch eine Rolle im Kampf um die europäischen Startplätze zu spielen.
Zudem ist es das letzte Heimspiel von Hartberg-Trainer Manfred Schmid, der seinen Vertrag in der Steiermark nicht verlängern wird.