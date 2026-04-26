Der SK Sturm Graz empfängt zum Abschluss der 29. Runde in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga den FK Austria Wien. Die Partie gibt es ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

In der Vergangenheit waren die Duelle zwischen den beiden Teams hart umkämpft. Als leichter Favorit dürfte heute aber Sturm ins Rennen gehen. Die Grazer stehen vor diesem Spieltag an der Tabellenspitze, haben 29 Punkte auf der Habenseite. Allerdings holte man in den beiden Spielen gegen den LASK durchaus mit Glück zwei Remis.

Die Austria hingegen ist vor diesem Spieltag Letzter in der Meistergruppe (22 Punkte), zeigte bei der 1:3-Niederlage in Salzburg wieder einmal arge Schnitzer in der Defensive.

In dieser Saison konnte die Austria bereits einmal mit 1:0 in Graz gewinnen und auch daheim einen 3:1-Sieg einfahren, die letzte Begegnung ging mit 5:2 aber an Sturm.

Das Spiel im LIVE-Ticker: