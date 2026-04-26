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Heute 14:30 Uhr
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Bundesliga heute: TSV Hartberg - LASK

Die Linzer müssen im Titelkampf auswärts beim TSV Hartberg ran. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: TSV Hartberg - LASK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der LASK gastiert in der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim TSV Hartberg. Anpfiff der Partie ist um 14:30 (im LIVE-Ticker >>>).

Die Linzer sind gegen Hartberg der klare Favorit. Zuletzt gab es für die Elf von Dietmar Kühbauer in den Top-Spielen gegen Sturm zwar nur zwei Punkte – im ersten Spiel war man aber klar die bessere Mannschaft, im zweiten holte man trotz einer zweifachen Unterzahl am Ende noch einen verdienten Punkt.

Hartberg hat aber auch eine breite Brust: Auswärts bei Rapid gewannen die Oststeirer mit 2:0.

In der Tabelle steht der LASK mit 27 Punkten auf Rang drei, Hartberg hat 22 Punkte auf dem Konto und belegt den fünften Platz.

Kurios: Bisher gab es in drei Spielen zwischen Hartberg und LASK noch keinen Sieger. Auf ein 3:3 und ein 2:2 folgte im ersten Duell in der Meistergruppe ein 0:0. Kann heute eine der beiden Mannschaften drei Punkte einfahren?

Das Spiel im LIVE-Ticker:

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