Oscar Glouk steht unmittelbar vor einem Transfer aus Salzburg zu Ajax Amsterdam. Das bestätigte auch Salzburg-Sportchef Rouven Schröder >>>

Dabei dürfte der Israeli durchaus finanziell spannendere Angebote am Tisch gehabt haben. "Die Niederländer haben viel weniger Geld geboten als andere Klubs. Sogar die Roma bot zweieinhalb Mal mehr", offenbarte Vater Maxim Gloukh gegenüber dem israelischen TV-Sender "5 on air".

Dennoch habe sich sein Sohn für einen Schritt in die Niederlande entschieden. "Er braucht seine Zeit, weil er immer noch jung ist. Er ist 21 und kann noch für zwei bis drei Jahre in dieser Liga spielen, bevor er den nächsten Schritt macht", so Gloukh senior.

Weiters verrät er, dass es bereits Kontakt nach Amsterdam vor Gloukhs Salzburg-Zeiten gegeben haben. Die offizielle Verkündung des Deals bleibt nur mehr eine Frage der Zeit.