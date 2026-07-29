Verhounig: Gute Gespräche mit der Austria, aber...

Am Dienstag wurde der Transfer von Phillip Verhounig zum Wolfsberger AC offiziell.

Die Lavanttaler nehmen den 20-Jährigen für drei Jahre unter Vertrag >>>

Der 1,85 Meter große Stürmer war eine durchaus heiße Transferaktie. Neben dem WAC war auch die Wiener Austria am bisherigen Kapitän des FC Liefering dran.

Die Gespräche mit der Austria seien zwar gut verlaufen, wie die "Krone" schreibt. Was letztlich den Ausschlag für den WAC gab? "Vor allem die Perspektive und der klare Plan für mich waren sehr überzeugend", erklärt Verhounig im Gespräch mit der "Krone".

Familie lebt nur 20 Kilometer von Wolfsberg entfernt

Natürlich hat auch die Nähe zu seiner Familie eine Rolle gespielt. Diese lebt nur 20 Kilometer von Wolfsberg entfernt, in Griffen.

"Fürs Erste plane ich, zu Hause zu wohnen. Alle freuen sich, dass ich wieder zurück bin. Wir haben uns auch oft gesehen, als ich in Salzburg war, aber jetzt können sie dann bei allen Heimspielen im Stadion dabei sein."

Verhounig: "Will wichtiger Spieler werden"

Eine Rückkehr nach Wolfsberg lag irgendwie auf der Hand. Immerhin kickte Verhounig bereits von 2016 bis 2020 in der Jugend des WAC, ehe es ihn nach Salzburg zog.

In der Mozartstadt stellte er seine Torgefahr vor allem in der ADMIRAL 2. Liga unter Beweis: Für den FC Liefering erzielte er 23 Tore in 63 Einsätzen. Zudem wurde er 2024/25 Torschützenkönig der UEFA Youth League.

Nun will sich der Kärntner erstmals in der Bundesliga beweisen: "Ich will all das, was mich ausmacht, hier einbringen und ein wichtiger Spieler werden. Dazu gehören auf meiner Position natürlich Scorer-Punkte. Davon will ich so viele wie möglich sammeln."