NEWS

Generalversammlung: GAK-Obmann Ziesler zum Präsidenten ernannt

Nach Änderung der Vereinsstatuten ist der bisherige Obmann des GAK, René Ziesler, zum neuen Präsidenten ernannt worden.

Generalversammlung: GAK-Obmann Ziesler zum Präsidenten ernannt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Der GAK hat den bisherigen Obmann René Ziesler im Zuge einer Generalversammlung am Dienstagabend zum neuen Präsidenten ernannt.

Dies erfolgte nach einer entsprechenden Änderung der Vereinsstatuten, wie der Bundesligist bekanntgab. Ziesler wurde in seinem neuen Amt für die kommenden vier Jahre gewählt.

Der 40-Jährige geht damit in sein siebtes Jahr als Chef der Grazer.

Mehr zum Thema

Rückkehr nach 18 Jahren: Nächster Rapid-Coup steht bevor

Rückkehr nach 18 Jahren: Nächster Rapid-Coup steht bevor

Bundesliga
67
Transfer-Update: Zwei bittere Abgänge bei Meister Sturm

Transfer-Update: Zwei bittere Abgänge bei Meister Sturm

Bundesliga
34
Bericht: Demir-Rückkehr zu Rapid perfekt

Bericht: Demir-Rückkehr zu Rapid perfekt

Bundesliga
131
Nach Ratkov-Abgang: Salzburg holt ungarischen Teamstürmer

Nach Ratkov-Abgang: Salzburg holt ungarischen Teamstürmer

Bundesliga
63
Blau-Weiß-Leihe abgebrochen: Huskovic wechselt fix nach Bosnien

Blau-Weiß-Leihe abgebrochen: Huskovic wechselt fix nach Bosnien

Bundesliga
12
Schweizer Sensations-Tabellenführer an Rapid-Leihgabe dran

Schweizer Sensations-Tabellenführer an Rapid-Leihgabe dran

2. Liga
27
Bitter für Sturm! Einser-Goalie fällt wochenlang aus

Bitter für Sturm! Einser-Goalie fällt wochenlang aus

Bundesliga
48

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball GAK Rene Ziesler