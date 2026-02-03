René Ziesler, bislang Obmann des GAK, wurde bei der heutigen Generalversammlung nach entsprechender Änderung der Vereinsstatuten von den anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern zum Präsidenten über eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt. 🗳️✅ #grazerak pic.twitter.com/ir4uyltBnn— GAK 1902 (@grazerak) February 3, 2026
NEWS
Generalversammlung: GAK-Obmann Ziesler zum Präsidenten ernannt
Nach Änderung der Vereinsstatuten ist der bisherige Obmann des GAK, René Ziesler, zum neuen Präsidenten ernannt worden.
Der GAK hat den bisherigen Obmann René Ziesler im Zuge einer Generalversammlung am Dienstagabend zum neuen Präsidenten ernannt.
Dies erfolgte nach einer entsprechenden Änderung der Vereinsstatuten, wie der Bundesligist bekanntgab. Ziesler wurde in seinem neuen Amt für die kommenden vier Jahre gewählt.
Der 40-Jährige geht damit in sein siebtes Jahr als Chef der Grazer.