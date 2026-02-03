Generalversammlung: GAK-Obmann Ziesler zum Präsidenten ernannt

Der GAK hat den bisherigen Obmann René Ziesler im Zuge einer Generalversammlung am Dienstagabend zum neuen Präsidenten ernannt.

Dies erfolgte nach einer entsprechenden Änderung der Vereinsstatuten, wie der Bundesligist bekanntgab. Ziesler wurde in seinem neuen Amt für die kommenden vier Jahre gewählt.

Der 40-Jährige geht damit in sein siebtes Jahr als Chef der Grazer.