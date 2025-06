GAK verstärkt sich mit flinkem Flügelflitzer aus LigaZwa

Der GAK treibt sein Sommer-Einkaufsprogramm weiter voran.

Mit dem 22-jährigen Mittelfeldspieler Ramiz Harakate wird am Donnerstag der dritte Zugang fixiert. Der variabel einsetzbare Linksfuß aus Frankreich brachte es in der vergangenen Saison für Zweitligist SKN St. Pölten in 29 Partien auf sieben Tore und elf Assists.

Bei den Athletikern unterzeichnet er einen für drei Jahre gültigen Vertrag. Sportdirektor Dieter Elsneg setzt auf seine "Torgefahr" und "Geschwindigkeit".

"Ich bin sehr erfreut darüber, dass wir es geschafft haben, einen Spieler zu verpflichten, der in der vorigen Zweitligasaison zu den Top drei gehört hat. Er bringt mit seiner Torgefahr und Geschwindigkeit genau die Attribute mit, die unserem Spiel guttun werden. Darüber hinaus hat Ramiz in St. Pölten bereits bewiesen, dass er nicht nur ein klassischer Offensivspieler ist, sondern auch die gesamte linke Seite bespielen kann und somit sehr variabel einsetzbar ist. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, uns auf eine langjährige Zusammenarbeit zu einigen", so Elsneg.

