Zwei Tage nach der Verpflichtung von Innenverteidiger Donovan Pines hat sich der GAK in der Defensive weiter verstärkt.

Der Grazer Fußball-Bundesligist gab am Mittwoch den Transfer von Beres Owusu bekannt. Der 21-jährige Franzose gilt als Defensiv-Allrounder und wurde von St. Etienne für ein Jahr mit Kaufoption ausgeliehen.

In der vergangenen Saison war Owusu nach einem Einsatz in der Ligue 1 von St. Etienne an den Drittligisten US Quevilly-Rouen Métropole verliehen worden.

Sportdirektor Dieter Elsneg sagt zum Transfer: "Mit Beres erhalten wir eine große Menge an Flexibilität. Er hat schon überall in der Defensive gespielt und sein Können auf allen Positionen unter Beweis gestellt. Mit seinem Speed ist er ein schwer zu überspielender Gegner und auch am Ball hat er seine Qualitäten."