GAK holt Testspiel-Remis gegen slowenischen Erstligisten

Das GAK muss sich im Testspiel gegen den slowenischen Erstligisten NK Radomlje mit einem 1:1 begnügen.

In der 29. Minute fällt das erste Tor des Spiels. Die Grazer bekommen nach einem Ballverlust im Spielaufbau ein Gegentor.

In der zweiten Hälfte hat Daniel Maderner die Chance auf den Ausgleich. Er trifft jedoch nur die Stange. Kurz darauf (66.) verwertet Alexander Hofleitner aus rund 15 Metern zum 1:1-Endstand.

Für den GAK war es bereits das dritte Testspiel in der Vorbereitung, zweimal holten die "Rotjacken" ein Unentschieden, einmal gingen die Grazer als Sieger vom Platz.

Die Aufstellungen:

Die Startaufstellung der Grazer: Stolz, Vraa, Owusu, Pines, Oberleitner, Klassen, Koch, Satin, Grosse, Maderner, Harakaté

Die Aufstellung ab Minute 60: Ehmann (ab 45.), Frieser, Graf, Kreuzriegler, Bagrationi, Schiestl, Schriebl, Paumgartner, Lichtenberger, Maderner, Hofleitner