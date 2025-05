GAK-Stammkeeper: "Ich plane mit Pilsen"

Große Erleichterung und Freude beim GAK.

Mit dem 1:1 bei der WSG Tirol sicherten sich die "Rotjacken" den Klassenerhalt in der ADMIRAL Bundesliga aus eigener Kraft (zum Spielbericht >>>).

Gefeiert wurde danach in der Kabine, auf der Heimreise und in der Steiermark. Jetzt geht es für die Athletiker nach Mallorca.

Noch in der Kabine stand neben Daniel Maderner, der seine Vertragsverlängerung bekanntgab, auch Florian Wiegele am "Sky"-Mikro. In der Winterpause wurde der 2,05m-große Torhüter von Viktoria Pilsen ausgeliehen und übernahm rasch die Rolle des Stammkeepers.

"Jetzt ist, glaube ich, einmal klar, dass ..."

Angesprochen auf seine Zukunft und einen möglichen GAK-Verbleib, meint der 24-Jährige: "Jetzt ist, glaube ich, einmal klar, dass ich zurückgehe zu Pilsen. Dann werden wir weiterschauen."

Denn Wiegeles Leihe läuft mit Saisonende aus. Die Option auf eine Verlängerung dürften die Grazer nicht besitzen. "Also die Vorbereitung starte ich in Pilsen. Dann werden wir schauen, wie sich die Situation mit deren Tormännern verhält", erklärt der Schlussmann: "Ich plane einmal mit Pilsen."

Wenn die Situation bei den Tschechen für den Keeper passe, sei er happy. Nichtsdestotrotz zieht er ein positives Fazit unter sein Halbjahr beim GAK: "Ich hatte es sehr leicht, mich einzuleben. Auch von Jakob Meierhofer, der sich sehr fair verhalten hat und ein überragender Mensch ist."

