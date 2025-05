Der GAK bleibt in der Bundesliga

Der GAK bleibt in der ADMIRAL Bundesliga!

Dem Aufsteiger der vergangenen Saison reicht am 32. und letzten Spieltag ein 1:1 bei der WSG Tirol für den Klassenerhalt.

Die Grazer starten in Innsbruck aktiver und kommen in der Anfangsphase immer wieder zu guten Möglichkeiten. In der 25. Spielminute zappelt der Ball dann im Netz. Lichtenberger flankt zur Mitte und Routinier Frieser trifft in seinem 171. Bundesligaspiel zur viel umjubelten Führung für den GAK.

Die Antwort der WSG folgt aber prompt: Wieder geht es schnell über die Außenbahn, Taferner spielt einen scharfen Pass zur Mitte und Skrbo trifft sicher zum 1:1 (29.).

Fünfte Partie des GAK in Folge ohne Niederlage

Die zweite Halbzeit verläuft über weite Strecken ereignisarm, beide Teams scheinen mit dem Ergebnis gut leben zu können.

Am Ende bekommt auch GAK-Urgestein Marco Perchtold, der seine Profikarriere beenden wird, noch ein paar Minuten Spielzeit - ein schöner Abschied für den langjährigen Kapitän.

Für die Mannschaft von Trainer Ferdinand Feldhofer ist es das fünfte Spiel mit Punktgewinn in Folge.

Sowohl der GAK als auch die WSG beendet die Saison mit 20 Punkten und damit vier Zähler mehr als Absteiger Austria Klagenfurt.

In der Vorsaison waren die "Rotjacken" als Meister der 2. Liga aufgestiegen - die Mission Klassenerhalt wurde damit mit viel Mühe und nach zwei Trainerwechseln geschafft. Unter Feldhofer fing sich die Truppe zumindest im Finish.

