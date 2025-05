Stürmer verkündet bei GAK-Kabinenparty Vertragsverlängerung

Beim GAK gibt es heute Abend nur positive Nachrichten. Bei der Kabinenfeier anlässlich des Klassenerhalts folgt dann eine Verkündung. Stürmer Daniel Maderner wird weiterhin für die Grazer auflaufen.

Am "Sky"-Mikrofon erklärt er: "Ich darf es live verkünden, ich habe meinen Vertrag beim GAK um zwei Jahre verlängert."



Auch für seine Liebsten ist die steirische Hauptstadt das perfekte Pflaster: "Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl."

"Jetzt kann Großes entstehen"

Das Erreichen des Klassenerhalts sei aber nur ein Zwischenziel: "In diesem Verein schlummert so viel. Ich glaube, man hat einfach die erste Saison überstehen müssen. Jetzt kann Großes entstehen. Dazu will ich meinen Beitrag leisten."

Maderner wechselte 2023 vom SK Beveren nach Graz. In dieser Saison kommt der 29-Jährige auf 28 Spiele, in denen er sieben Treffer erzielte.

