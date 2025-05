Der GAK bleibt in der Bundesliga!

Mit einem 1:1 bei der WSG Tirol im 32. und letzten Saisonspiel der ADMIRAL Bundesliga schaffen die Steirer den Klassenerhalt.

"Ich kann gar nicht beschreiben, was da heute auf dem Spiel gestanden ist. Ich habe Freudentränen in den Augen. Ich hab' schon so viel erlebt bei dem Verein. Die Saison war echt nicht einfach. Wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen, aber wir haben uns immer wieder da gemeinsam rausgeholt", fasst Lukas Graf die Saison zusammen.

In der ersten Hälfte brachte Frieser den GAK nach einer präzisen Hereingabe von Lichtenberger in der 25. Minute in Führung. Die Antwort der WSG Tirol ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Skrbo glich nur vier Minuten später (29.) für die Gastgeber aus. Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie zusehends ab – beide Teams begnügten sich mit der Punkteteilung und verwalteten das Ergebnis.

"Wir haben mutig agiert. Wir haben uns Woche für Woche entwickelt. Ich bin so happy, dass wir es geschafft haben", jubelt Trainer Feldhofer über den Bundesliga-Verbleib.

Beim GAK "fällt der Druck ab"

Daniel Maderner beschreibt die Erleichterung nach Wochen des Zitterns: "Der Druck fällt jetzt ab. Der Rucksack, den wir seit Wochen herumgetragen haben."

Jetzt ist erstmal Party angesagt. Gefeiert wird schon im Bus zurück in die Steiermark. "Es werden einige Bier getrunken. Wer nicht mittrinkt, wird gleich ausse g'schmissn", verkündet Verteidiger Graf mit einem Grinser. Dem schließt sich Torschütze Frieser an: "Ich werd' schon ein paar Bier trinken heute!"

Anschließend geht es auf Partyurlaub nach Mallorca. "Das werden schöne drei Tage. Ich werd' mir einen 'eineschittn'" schmunzelt Frieser.

Abschied von Kapitän Perchtold

Ein bisschen Wehmut war dann am Ende des Tages doch dabei. Kapitän und Identitätsfigur Marco Perchtold bestritt am Freitag sein letztes Karrierespiel.

"Es ist unglaublich! Am Spielfeld habe ich die ein oder andere Freudenträne verdrückt", zeigt sich der 36-Jährige emotional. Perchtold kam 2017 vom SKN St. Pölten zum GAK und schaffte mit dem Verein in der letzten Saison der Aufstieg in die Bundesliga. Er bestritt 261 Spiele für den GAK.

