Für den FK Austria Wien steht in der neuen Woche das Trainingslager im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf auf dem Programm.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, werden die kolportierten Neuzugänge Kang-hee Lee und Noah Botic im Trainingscamp bereits dabei sein.

Mittelfeldspieler Lee steht aktuell noch in seiner Heimat beim südkoreanischen Zweitligisten Gyeongnam FC unter Vertrag. Stürmer Botic netzte in der abgelaufenen Saison in der höchsten australischen Spielklasse bei 29 Auftritten für Western United FC 16-mal.

Sondergenehmigung für Sarkaria-Transfer?

Die Austria strebe zudem an, Manprit Sarkaria im Trainingslager dabei zu haben. Der Offensivspieler wird mit einer Rückkehr zu den "Veilchen" in Verbindung gebracht, aktuell ist er noch bei Shenzhen Peng City beschäftigt.

Die Chinesen befinden sich im Liga-Betrieb, am Montag steht ein Duell gegen Shanghai Port auf dem Programm. Einen Tag später öffnet das Transferfenster. Laut "Krone" bemüht sich die Austria um eine Sondergenehmigung, sodass ein vorzeitiger Wechsel vollzogen werden kann.

Die Wiener haben in diesem Sommer bereits Kelvin Boateng vom First Vienna FC verpflichtet. Zudem wurde bei Leihspieler Maurice Malone die Kaufoption gezogen.

Zur Bundesliga-Transferliste >>>

VIDEO: Das Saison-Zeugnis für die Wiener Austria