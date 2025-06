Der FK Austria Wien hat Ifeanyi Ndukwe von den Young Violets ins Profitraining hochgezogen.

In der Wachau stand der erst 17-Jährige unter Beobachtung des Chefscouts von Inter Mailand. Dieser besuchte im April ein Spiel der Young Violets in Krems, um sich ein näheres Bild vom 1,98 Meter großen Innenverteidiger zu machen.

Der Scout war begeistert, wollte das Talent verpflichten und langfristig an die Inter-Profis heranführen. Ohne Erfolg.

LigaZwa statt Serie A

Wie Berater Georg Lederer von "More than Sports" gegenüber dem "Kurier" erklärt, hat sich Ndukwe für einen Verbleib in Wien-Favoriten entschieden.

"Natürlich war Inter sehr reizvoll. Aber die Wertschätzung der Austria für Ifeanyi war zu spüren. Mit Blick auf die beginnende Profi-Karriere glauben wir, dass die Verlängerung die beste Entscheidung ist", so Lederer. Der Abwehrspieler hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert.

Ndukwe wurde im Frühjahr von der U18 zu den Young Violets befördert. In der Regionalliga Ost gewann die Austria-Zweitvertretung dank seiner starken Leistung die Vize-Meisterschaft, der den Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga zur Folge hat.

Statt Serie A heißt es für Ndukwe nun LigaZwa, denn dort soll er weiter wichtige Spielpraxis sammeln.