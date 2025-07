Nächster Abwehr-Riese für den SK Rapid!

Wie die Hütteldorfer offiziell verkünden, wechselt Jean Harrison Marcelin fest von Beitar Jerusaelm zu Rapid. Bei den Grün-Weißen erhält der ehemalige französische Jugend-Teamspieler einen Vertrag bis 2028.

Über die Ablöse vereinbaren beide Klubs Stillschweigen. Berichten zufolge wird Marcelin jedoch zum Schnäppchen >>>

Marcelin war vor seiner Zeit in Israel in der Ligue 2 sowie in der Jupiler Pro League aktiv. 2020 zahlte die AS Monaco 10 Millionen Euro für den zweifachen Teamspieler Madagaskars, darauf folgten zwei Leihen zu Cercle Brügge sowie ein Wechsel zu Bordeaux.

Nächster Innenverteidiger mit Gardemaß

Der Neuzugang fügt sich größentechnisch komplett in die Rapid-Innenverteidigung ein. Serge-Philippe Raux-Yao (1,97 Meter), Nenad Cvetkovic (1,95) und Ange Ahoussou (1,94) sind genauso wie Marcelin größer als 1,90, wobei Letzterer mit 1,98m seine Neo-Teamkollegen sogar übertrifft.

"Ähnlicher Spielertyp wie Raux-Yao"

Marcelin kommt als Meister mit Beitar und mit der Auszeichnung des besten Verteidigers der Liga ha'Al nach Wien Hütteldorf.

Es ist auch durchaus möglich, dass der Transfer des 25-Jährigen ein Vorgriff auf einen Raux-Yao-Abgang ist. "SPRY" wurde in der Vergangenheit mit Klubs aus Frankreich und Italien in Verbindung gebracht.

Selbst Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer vergleicht die beiden: "Jean Marcelin ist ein ähnlicher Spielertyp wie unsere bewährte Stammkraft Serge-Philippe Raux-Yao. Auch ihn zeichnet ein sehr ruhiger und Pressing resistenter Spielaufbau sowie seine Kopfballstärke aus. 'Ari' verfügt über ein sehr gutes Positionsspiel und deckt damit die wichtigsten Anforderungen für einen Platz in unserer Innenverteidigung hervorragend ab."

"Ich freue mich sehr, dass der Wechsel so rasch geklappt hat und bin froh, dass ich gleich meine neuen Teamkollegen und Betreuer im Trainingslager kennenlernen darf", so Marcelins erste Worte nach dem Wechsel zu Rapid.

Nur wenige Stunden nachdem Isak Jansson vom Trainingslager in Freistadt abgereist ist, stößt mit Marcelin nun also ein neuer Spieler dazu. Der Neuzugang wurde bereits von der Mannschaft begrüßt.

