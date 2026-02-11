Fix! Rapid gibt Offensivspieler nach Israel ab

Abgang beim SK Rapid!

Wie die Hütteldorfer am Mittwochabend offiziell bekanntgeben, wechselt Offensivspieler Andrija Radulovic leihweise für den Rest der Saison 2025/26 nach Israel zu Hapoel Haifa.

Der 23-jährige Montenegriner kam erst vor einem Jahr zuerst leihweise von Vojvodina Novi Sad, im Sommer wurde er für rund 1,1 Millionen Euro fest verpflichtet. Insgesamt lief er für "Grün-Weiß" bisher 38 Mal auf und erzielte dabei sechs Treffer.

Mit Furkan Dursun verließ erst am Dienstag ein weiterer Offensivspieler den Tabellensechsten der ADMIRAL Bundesliga (Hier nachlesen >>>).