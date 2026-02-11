NEWS
Fix! Rapid gibt Offensivspieler nach Israel ab
Der 23-Jährige wurde erst im Sommer fix verpflichtet und verbringt nun die Rückrunde auf Leihbasis in Israel.
Abgang beim SK Rapid!
Wie die Hütteldorfer am Mittwochabend offiziell bekanntgeben, wechselt Offensivspieler Andrija Radulovic leihweise für den Rest der Saison 2025/26 nach Israel zu Hapoel Haifa.
Der 23-jährige Montenegriner kam erst vor einem Jahr zuerst leihweise von Vojvodina Novi Sad, im Sommer wurde er für rund 1,1 Millionen Euro fest verpflichtet. Insgesamt lief er für "Grün-Weiß" bisher 38 Mal auf und erzielte dabei sechs Treffer.
Mit Furkan Dursun verließ erst am Dienstag ein weiterer Offensivspieler den Tabellensechsten der ADMIRAL Bundesliga (Hier nachlesen >>>).